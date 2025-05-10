На севере сектора Газы легко ранены девять бойцов ЦАХАЛа

В ночь на 10 мая на севере сектора Газы были легко ранены девять бойцов Иерусалимской бригады, сообщает пресс-служба ЦАХАЛа. Все раненые были доставлены для оказания медицинской помощи в больницу, их семьи уведомлены об этом.

Бойцы были ранены, когда на пути их следования в районе Шуджаийя сработала взрывное устройство, заложенное террористами.

Среди раненых бойцов — командир 6310-го батальона и заместитель командира 252-й дивизии.