ЦАХАЛ: за последние сутки в Газе атаковано около 60 террористических объектов

Пресс-служба ЦАХАЛа сообщает, что силы Армии обороны Израиля продолжают действовать по всему сектору Газы; за последние сутки было атаковано около 60 террористических объектов.

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Силы ЦАХАЛа продолжают действовать против террористических организаций по всему сектору, руководствуясь разведывательной информацией, следуя приказам Южного командования и ШАБАКа, уничтожая террористическую инфраструктуру и ликвидируя террористов.

Силы 252-й дивизии, действующие на севере сектора Газы, накануне вечером ликвидировали двух вооруженных террористов, которые представляли угрозу для израильских военных.

Бойцы 36-й дивизии, действующие в районе Рафиаха и на оси Мораг, атаковали заминированное здание, в котором находились несколько террористов.

Силы дивизии "Газа" в минувшие выходные уничтожили террористическую инфраструктуру, расположенную на земле и под землей.

За последние месяцы бригада "Голани" нейтрализовала сотни объектов террористической инфраструктуры в районе Рафиаха и на оси Мораг, а также выявила десятки туннелей и ликвидировала десятки террористов.

Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа, отметив, что в эти дни силы "Голани" действуют в Рафиахе, в районе Аль-Джанина, "последнем оплоте террористов" в этом районе.