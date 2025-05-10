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Израиль

ЦАХАЛ: бригада "Голани" ликвидирует последний оплот террористов в районе Рафиаха

Газа
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
время публикации: 10 мая 2025 г., 14:15 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 15:02
ЦАХАЛ: бригада "Голани" ликвидирует последний оплот террористов в районе Рафиаха
Пресс-служба ЦАХАЛа

За последние месяцы бригада "Голани" нейтрализовала сотни объектов террористической инфраструктуры в районе Рафиаха и на оси Мораг, а также выявила десятки туннелей и ликвидировала десятки террористов.

Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа, отметив, что в эти дни силы "Голани" действуют в Рафиахе, в районе Аль-Джанина, "последнем оплоте террористов" в этом районе.

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