ЦАХАЛ: бригада "Голани" ликвидирует последний оплот террористов в районе Рафиаха
время публикации: 10 мая 2025 г., 14:15 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 15:02
За последние месяцы бригада "Голани" нейтрализовала сотни объектов террористической инфраструктуры в районе Рафиаха и на оси Мораг, а также выявила десятки туннелей и ликвидировала десятки террористов.
Об этом сообщил пресс-секретарь ЦАХАЛа, отметив, что в эти дни силы "Голани" действуют в Рафиахе, в районе Аль-Джанина, "последнем оплоте террористов" в этом районе.