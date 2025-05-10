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Израиль

Либерман: "Мы баллотируемся самостоятельно, желающие могут присоединиться"

Авигдор Либерман
время публикации: 10 мая 2025 г., 21:57 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 21:57
Либерман: "Мы баллотируемся самостоятельно, желающие могут присоединиться"
Yonatan Sindel/Flash90

Глава партии НДИ Авигдор Либерман заявил в интервью телеканалу "Кешет", что его партия пойдет на следующие выборы самостоятельным списком.

"Мы идем сами по себе. Желающие могут присоединиться к нам", – заявил Либерман. По его словам, на выборах, которые состоятся в 2026 году, он будет баллотироваться на пост премьер-министра.

Либерман вновь подверг премьер-министра Биньямина Нетаниягу резкой критике. "Мы находимся в разгаре беспрецедентного кризиса в отношениях с США. Я убежден, что можно было избежать ситуации, при которой США ведут переговоры с Ираном и хуситами за спиной Израиля", – сказал глава НДИ.

Израиль
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