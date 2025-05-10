Посол США Хакаби: "Мы не станем диктовать Израилю, как себя вести"

Посол США в Израиле Майк Хакаби дал интервью израильским телеканалам.

В интервью телеканалу "Кан 11" он заявил, что попытки прийти к соглашению по освобождению заложников не прекращаются. "Это главный мой приоритет, главный приоритет президента Трампа. \

Все, что случится с заложниками – ответственность ХАМАСа, и ему придется отвечать", – сказал посол.

Он пояснил, что несмотря на объявленное прекращение огня между США и йеменскими хуситами, Вашингтон возмущен продолжающимися обстрелами израильской территории. "700 тысяч американцев живут в Израиле. Тот, кто наносит удар по американцам, наносит удар по Америке", – сказал дипломат.

Он добавил, что переговоры с Ираном продолжаются. "Президент высказался очень ясно – у Ирана не будет ядерного оружия", – сказал он.

Посол США в Израиле заявил, что вопрос нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией остается "сложным".

"Решение этого вопроса выходит за рамки дискуссии о Палестинском государстве", – сказал он.

По вопросу о будущем поселений в Иудее и Самарии, а также возможности создания поселений в Газе, Майк Хаккаби сказал, что США не станут диктовать Израилю, как себя вести в этом вопросе.