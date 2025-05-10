СМИ: Нетаниягу взвешивает возможность назначить Дихтера главой ШАБАКа

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу взвешивает возможность назначить министра сельского хозяйства Ави Дихтера на должность главы Общей службы безопасности (ШАБАК).

Об этом сообщил журналист Бен Каспит в эфире телеканала "Кешет".

Согласно опубликованной информации, еще одним кандидатом на должность является командующий военно-морскими силами ЦАХАЛ, вице-адмирал Давид Саламе.

Нынешний глава ШАБАКа Ронен Бар покинет свою должность 15 июня. Ави Дихтер занимал должность главы ШАБАКа с 2000 по 2005 года.

Напомним, что 31 марта премьер-министр Биньямин Нетаниягу заявил, что намерен назначить на должность главы ШАБАКа бывшего командующего ВМС Эли Шарвита. Меньше чем через сутки Нетаниягу отменил это решение.