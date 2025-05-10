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Израиль

Семьи заложников: стратегия правительства ведет к полному поражению

Заложники
Правительство
время публикации: 10 мая 2025 г., 20:23 | последнее обновление: 10 мая 2025 г., 20:41
Семьи заложников: стратегия правительства ведет к полному поражению
AP Photo/Tsafrir Abayov

Семьи заложников прокомментировали сообщения о том, что президент США Дональд Трамп отказался от требований о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией на переговорах с Эр-Риядом.

Близкие похищенных заявили: "Мы стоим перед упущенной возможностью века, исторической и беспрецедентной. Стратегия правительства может привести к полному поражению – дипломатическому, военному и ценностному".

Ранее агентство Reuters со ссылкой на информированные источники сообщало, что президент США Дональд Трамп больше не увязывает американо-саудовский договор о сотрудничестве в ядерной сфере с согласием королевства на нормализацию отношений с Израилем.

Агентство отмечает: речь идет о значительной уступке со стороны США. Предыдущий президент Джо Байден настаивал на связи договора по ядерной тематике с признанием Саудовской Аравией Израиля, а также с военным соглашением с США, в котором Эр-Рияд крайне заинтересован

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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 08 мая 2025

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