Коалиционные переговоры: продолжается спор по поводу закона о возвращении

10 ноября продолжаются встречи президента Израиля Ицхака Герцога с представителями партий, представленных в Кнессете. Первыми в канцелярию главы государства прибыли представители партии "Ционут Датит". Они порекомендовали возложить формирование правительства на Биньямина Нетаниягу.

Встречи представителей партий с президентом продолжатся до 13 ноября.

Параллельно представители "Ликуда" продолжат встречи с потенциальными коалиционными партнерами. В "Ликуде" говорят о прогрессе на переговорах, однако в ультраортодоксальных партиях и в "Ционут Датит" говорят о том, что есть разногласия, которые пока не позволяют говорить о прогрессе на переговорах. По словам источников в "Яадут а-Тора", главными спорными темами остаются закон о преодолении вето БАГАЦа и личность будущего министра финансов.

adv_11 incontent_1

adv_12 m_ar_1

Несмотря на нежелание Нетаниягу вносить закон о преодолении вето БАГАЦа в коалиционные соглашения, глава "Ликуда" будет вынужден это сделать, так как это было и остается требованием всех партий будущей коалиции. 10 ноября издание "А-Дерех", приближенное к партии ШАС, опубликовало статью, в которой говорится о необходимости принять этот закон. По некоторым сведениям, в коалиционных соглашениях будет упоминаться этот законопроект, однако без определения того, каким большинством Кнессет сможет переголосовать отмененные БАГАЦем законы. Ранее Нетаниягу заявлял в беседах с приближенными, что не намерен допускать "начала мировой войны с юридической системой".

Напряженная борьба развернулась и вокруг поста министра финансов. Глава "Ционут Датит" Бецалель Смотрич заявил в ходе беседы с Биньямином Нетаниягу, состоявшейся 9 ноября, что его требованием является получение одного из двух портфелей: финансов или обороны. В ультраортодоксальных кругах резко возражают против назначения Смотрича на пост министра финансов. Как сообщал накануне "Кан 11", на фоне этого вето растут шансы назначения Смотрича на пост министра обороны. Сведения об этом, судя по всему, дошли и американского посольства в Иерусалиме. Минувшим вечером представители американской администрации заявили, что "личность министра обороны повлияет и на отношения между государствами". Бывший генеральный консул Израиля в Лос-Анджелесе Яки Даян заявил в интервью "Кан РЭКА" что, по его мнению, администрация будет оценивать правительство не по его составу, а по его действиям.

Еще один вопрос, остающийся на повестке дня, это изменение закона о возвращении. В политической системе говорят о том, что Нетаниягу скорее всего не станет вносить этот законопроект в коалиционные соглашения, чтобы не навлекать дополнительную критику на свое правительство. Но этот вопрос продолжает обсуждаться. В "Яадут а-Тора" полагают, что после приведения правительства к присяге будет создана комиссия, которой поручат рассматривать вопрос изменения параграфа о внуках евреев. По одному из предложений, право на въезд в страну сохранится для внуков евреев, у которых есть семья в Израиле. Возможны и другие схемы.

adv_13 incontent_2

adv_14 m_ar_2

В оппозиции пытаются восстановить блок леволиберальных и центристских сил. 10 ноября премьер-министр Яир Лапид опубликовал первое после выборов заявление: "После поражения на выборах всегда остается осадок, всегда рождается гнев. Это по-человечески понятно, но у нас есть гораздо более важная миссия. Мы должны объединить усилия в борьбе за нашу страну, которую мы все любим. В Кнессете, на улицах и везде, где только возможно", – заявил глава правительства.

Напомним, что только две партии – "Еш Атид" и "Авода" готовы порекомендовать Яира Лапида на пост премьер-министра. Остальные партии бывшей коалиции, прошедшие в Кнессет, в том числе НДИ, отказались это сделать.