x
10 ноября 2024
|
последняя новость: 16:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 ноября 2024
|
10 ноября 2024
|
последняя новость: 16:10
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Разведчики ЦАХАЛа помогли ликвидировать террориста в Ливане, ответственного за обстрелы Израиля

время публикации: 10 ноября 2024 г., 15:30 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 15:33

869-е подразделение целевой разведки (ЯХМАМ), действуя в составе 91-й дивизии на территории южного Ливана, выявило десятки террористических инфраструктур, подземных укрытий, пусковых установок, зданий военного назначения.

Недавно, благодаря работе разведчиков, в районе Блиды был обнаружен и ликвидирован террорист, руководивший действиями боевиков, обстреливавших цели на территории Израиля противотанковыми ракетами.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 10 ноября 2024

401-й день войны: ЦАХАЛ действует в Ливане и Газе. Хронология