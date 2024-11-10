Разведчики ЦАХАЛа помогли ликвидировать террориста в Ливане, ответственного за обстрелы Израиля
время публикации: 10 ноября 2024 г., 15:30 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 15:33
869-е подразделение целевой разведки (ЯХМАМ), действуя в составе 91-й дивизии на территории южного Ливана, выявило десятки террористических инфраструктур, подземных укрытий, пусковых установок, зданий военного назначения.
Недавно, благодаря работе разведчиков, в районе Блиды был обнаружен и ликвидирован террорист, руководивший действиями боевиков, обстреливавших цели на территории Израиля противотанковыми ракетами.
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