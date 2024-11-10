Отравление растворителем жиров в кафе "Арома": предъявлены обвинения

В воскресенье, 10 ноября, в мировой суд Кфар-Сабы было подано обвинительное заключение по делу об отравлении посетителя кафе "Арома" в торговом центре "Ренаним" в Раанане растворителем для жиров, в который один из сотрудников долил заказанный посетителем напиток.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", инцидент произошел в апреле 2022 года: заказавший чай с имбирем мужчина в возрасте 50 лет, отпив полученный напиток, почувствовал сильное жжение в пищеводе и в желудке.

Он был экстренно госпитализирован в больницу, подключен к аппарату искусственного дыхания и погружен в медикаментозный сон. Мужчина провел в отделении интенсивной терапии пять дней, он получил химические ожоги глотки, пищевода и желудка.

В ходе расследования выяснилось, что одна из сотрудниц налила растворитель жира, используемый для мытья кухонных поверхностей, в стакан, предназначенный для подачи напитков. Завершив уборку, она поставила этот стакан с растворителем жира на стойку обслуживания.

На следующее утро другой работник подумал, что в стакане оставили немного воды. Важно отметить, что этот раствор прозрачный, и его можно спутать с водой. Когда посетитель заказал имбирный чай, работник приготовил ему напиток в том же стакане, долив его к имевшейся в стакане жидкости.

Руководителя филиала и сотрудницу обвиняют в халатности, в результате которой пострадал человек.