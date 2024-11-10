На юге Ливана уничтожен подземный комплекс "Хизбаллы", начинавшийся под кладбищем

В ходе деятельности 36-й бронетанковой дивизии ЦАХАЛа под руководством разведывательной службы АМАН на юге Ливана был обнаружен и уничтожен подземный комплекс "Хизбаллы", вход в который был замаскирован под кладбищем.

В подземном комплексе были обнаружены командные пункты, жилые помещения, склады оружия и боеприпасов с большим количеством боевого снаряжения, подготовленного к вторжению на территорию Израиля, что еще раз подтверждает предположения о готовящемся мегатеракте по формату 7 октября, который планировала "Хизбалла".

В ходе наземной операции бойцы спецподразделения ВВС ЦАХАЛа "Шальдаг" обнаружили несколько вертикальных шахт, по которым была раскрыта вся система туннелей. В сотрудничестве с другими подразделениями военнослужащие исследовали, а затем уничтожили подземный комплекс протяженностью около километра и высотой около двух метров. Для уничтожения подземного комплекса в туннели были залиты около 4500 кубометров бетона.

Сообщается, что исследование подземного террористического комплекса длилось несколько недель. Террористическая инфраструктура "Хизбаллы" находилась на расстоянии около полутора километров от границы.