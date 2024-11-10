x
10 ноября 2024
|
последняя новость: 14:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
10 ноября 2024
|
10 ноября 2024
|
последняя новость: 14:55
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Бен-Гвир пытается не допустить эфира расследования о его деятельности

время публикации: 10 ноября 2024 г., 12:03 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 12:16
Бен-Гвир пытается не допустить эфира расследования о его деятельности
Chaim Goldberg/Flash90

В окружном суде Иерусалима рассматривается просьба министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира запретить выход в эфир программы "Макор" телеканала "Решет".

Эта программа расследований на сей раз посвящена различным аспектам деятельности Бен-Гвира.

В начале судебного заседания было объявлено, что суд удовлетворил просьбу Бен-Гвира, и ему будут переданы все материалы, необходимые для эффективного отстаивания иска.

В анонсе к программе говорится о том, что в ней будут представлены отрывки из переписки в WhatsApp-группе советников Бен-Гвира. Министр утверждает, что есть основания предполагать, что совершено незаконное проникновение в группу и информация получена незаконным путем.

"У меня нет никаких сомнений в том, что левые и СМИ пытаются действовать против меня, так же как действовали в Америке против Трампа", – заявил Бен-Гвир.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Экономика // 01 ноября 2024

Кризис на переговорах по бюджету: "Оцма Иегудит" угрожает голосовать против