Бен-Гвир пытается не допустить эфира расследования о его деятельности

В окружном суде Иерусалима рассматривается просьба министра национальной безопасности Итамара Бен-Гвира запретить выход в эфир программы "Макор" телеканала "Решет".

Эта программа расследований на сей раз посвящена различным аспектам деятельности Бен-Гвира.

В начале судебного заседания было объявлено, что суд удовлетворил просьбу Бен-Гвира, и ему будут переданы все материалы, необходимые для эффективного отстаивания иска.

В анонсе к программе говорится о том, что в ней будут представлены отрывки из переписки в WhatsApp-группе советников Бен-Гвира. Министр утверждает, что есть основания предполагать, что совершено незаконное проникновение в группу и информация получена незаконным путем.

"У меня нет никаких сомнений в том, что левые и СМИ пытаются действовать против меня, так же как действовали в Америке против Трампа", – заявил Бен-Гвир.