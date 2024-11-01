Кризис на переговорах по бюджету: "Оцма Иегудит" угрожает голосовать против

Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир объявил в пятницу утром, что возглавляемая им фракция "Оцма Иегудит" будет голосовать против государственного бюджета на 2025 год в правительстве и в Кнессете: это решение было принято на фоне разногласий между его офисом и министерством финансов.

Бен-Гвир выступает категорически против сокращения бюджета полиции: в связи с продолжением военных действий и призывом резервистов, а также в связи с переброской значительного количества полицейских на расследования в сфере безопасности образовался чувствительный дефицит кадров.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", руководство полиции сообщило Общей службе разведки (ШАБАК), что из-за нехватки рабочей силы сотни полицейских, которые были переведены на помощь службам безопасности для расследований в отношении террористов "Нухбы", дел о шпионаже и т. п., вернутся к своим обязанностям в гражданской полиции и в криминальных расследованиях.

Сообщается, что представители министерства финансов в ходе переговоров заявили, что если полиции не хватает сотрудников, ей следует отозвать полицейских, размещенных в Кейсарии, где их "предостаточно".

В полиции подчеркивают, что сокращение бюджета нанесет огромный ущерб работе организации и обеспечению безопасности граждан: речь идет о 1000 шекелей, которые недополучат к зарплатам 14 тысяч полицейских и 4000 сотрудников пенитенциарных учреждений, а сокращение бюджетов полиции на сотни миллионов шекелей приведет к закрытию отрядов быстрого реагирования ("китот коненут") и невозможности принимать заключенных террористов.