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Израиль

В Беэр-Тувье найдено тело мужчины со следами насильственной смерти

время публикации: 10 ноября 2024 г., 17:20 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 17:20
В Беэр-Тувье найдено тело мужчины со следами насильственной смерти
Пресс-служба полиции Израиля

В службу скорой помощи в 16:28 поступило сообщение о мужчине без сознания, которого обнаружили в одном из поселков в окружном совете Беэр-Тувья. Прибывшие на место происшествия медики были вынуждены констатировать смерть пострадавшего, мужчины в возрасте около 40 лет.

Сообщается, что на теле мужчины были обнаружены следы насилия. Полиция приступила к расследованию обстоятельств происшествия.

Израиль
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