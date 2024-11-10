В Беэр-Тувье найдено тело мужчины со следами насильственной смерти
время публикации: 10 ноября 2024 г., 17:20 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 17:20
В службу скорой помощи в 16:28 поступило сообщение о мужчине без сознания, которого обнаружили в одном из поселков в окружном совете Беэр-Тувья. Прибывшие на место происшествия медики были вынуждены констатировать смерть пострадавшего, мужчины в возрасте около 40 лет.
Сообщается, что на теле мужчины были обнаружены следы насилия. Полиция приступила к расследованию обстоятельств происшествия.