В Беэр-Тувье найдено тело мужчины со следами насильственной смерти

В службу скорой помощи в 16:28 поступило сообщение о мужчине без сознания, которого обнаружили в одном из поселков в окружном совете Беэр-Тувья. Прибывшие на место происшествия медики были вынуждены констатировать смерть пострадавшего, мужчины в возрасте около 40 лет.

Сообщается, что на теле мужчины были обнаружены следы насилия. Полиция приступила к расследованию обстоятельств происшествия.