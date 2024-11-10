Внимание, розыск: пропал 61-летний Давид Коэн

Полиция просит помощи в розыске 61-летнего Давида Коэна. 9 ноября около 16:00 он покинул общежитие "Едидия" в Абу Гоше. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.70, седые волосы. Описание одежды: белая рубашка, синие джинсы, черная кипа. В руке он держал сумку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5339205.