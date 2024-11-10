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Израиль

Внимание, розыск: пропал 61-летний Давид Коэн

время публикации: 10 ноября 2024 г., 07:33 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 07:33
Внимание, розыск: пропал 61-летний Давид Коэн
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция просит помощи в розыске 61-летнего Давида Коэна. 9 ноября около 16:00 он покинул общежитие "Едидия" в Абу Гоше. С тех пор его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: рост 1.70, седые волосы. Описание одежды: белая рубашка, синие джинсы, черная кипа. В руке он держал сумку.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить в полицию по телефонам 100 или 02-5339205.

Израиль
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