ДТП на 6-й трассе, один из пострадавших в тяжелом состоянии
время публикации: 10 ноября 2024 г., 07:21 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 07:21
Утром 10 ноября на 6-й трассе около развязки Хорашим столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.
Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что мужчина 52 лет получил тяжелые травмы, он доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Еще один человек был травмирован легко.
Полиция выясняет обстоятельства ДТП.
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