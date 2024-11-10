ДТП на 6-й трассе, один из пострадавших в тяжелом состоянии

Утром 10 ноября на 6-й трассе около развязки Хорашим столкнулись два автомобиля. В результате аварии пострадали два человека.

Служба скорой помощи "Маген Давид Адом" передает, что мужчина 52 лет получил тяжелые травмы, он доставлен в больницу "Бейлинсон" в Петах-Тикве. Еще один человек был травмирован легко.

Полиция выясняет обстоятельства ДТП.