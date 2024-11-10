Война в Газе в ночь на 10.11.2024: интенсивность боевых действий снизилась

В ночь на 10 ноября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала исключительно от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, ночью удары наносились по целям на севере сектора Газы. Наземные силы ЦАХАЛа действуют на всей территории сектора. Но интенсивность боевых действий снизилась.

Силы ЦАХАЛа продолжали подрыв зданий в районе Джабалии; ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по дому семьи Аль-Хур недалеко от перекрестка Магриби в районе Сабра, на юге города Газа, есть убитые и раненые.

Минздрав Газы (структура ХАМАСа) заявляет о не менее пяти убитых в результате действий ЦАХАЛа минувшей ночью.

ЦАХАЛ пока не дает комментариев по поводу боевых действий в Газе в ночь на 10 ноября.