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Израиль

Яир Голан обвинил правительство в непрофессионализме

время публикации: 10 ноября 2024 г., 13:41 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 13:53
Яир Голан обвинил правительство в непрофессионализме
Yonatan Sindel/Flash90

Глава партии "Демократим" Яир Голан резко раскритиковал действия правительства, в частности намерение прийти к договоренности о прекращении огня в Ливане.

""Хизбалла" – организация гораздо более сильная, чем ХАМАС – окончательно не разгромлена, но правительство все же пытается прийти к урегулированию на севере", – заявил Голан.

Он отметил, что речь идет о том же самом правительстве, которое отказывается заключать сделку с ХАМАСом и договариваться об урегулировании на юге, утверждая, что ущерб, причиненный ХАМАСу, недостаточен. "Это нелогично, непрофессионально и подвергает неоправданному риску жизни заложников и солдат", – заявил Голан.

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