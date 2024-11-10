Яир Голан обвинил правительство в непрофессионализме

Глава партии "Демократим" Яир Голан резко раскритиковал действия правительства, в частности намерение прийти к договоренности о прекращении огня в Ливане.

""Хизбалла" – организация гораздо более сильная, чем ХАМАС – окончательно не разгромлена, но правительство все же пытается прийти к урегулированию на севере", – заявил Голан.

Он отметил, что речь идет о том же самом правительстве, которое отказывается заключать сделку с ХАМАСом и договариваться об урегулировании на юге, утверждая, что ущерб, причиненный ХАМАСу, недостаточен. "Это нелогично, непрофессионально и подвергает неоправданному риску жизни заложников и солдат", – заявил Голан.