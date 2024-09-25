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Израиль

Яир Голан в интервью "Галац": "Единственный способ – ввод наших сил в Ливан"

время публикации: 25 сентября 2024 г., 18:44 | последнее обновление: 25 сентября 2024 г., 18:44
Яир Голан в интервью "Галац": "Единственный способ – ввод наших сил в Ливан"
Yonatan Sindel/Flash90

Лидер партии "Авода", бывший командующий Северным военным округом Яир Голан в эфире радиостанции "Галац" высказал свое мнение о военной операции "Стрелы севера" против шиитской террористической организации "Хизбалла".

"Мы должны дать понять "Хизбалле", что мы не хотим устраивать длительную кампанию, а полны решимости победить и защитить наших жителей, – отметил он. – И единственный способ для этого – сухопутная операция в Ливане, ввод наших сил в Ливан, пусть и скромный, но который принесет нам необходимые достижения".

Отметим, что во время интервью корреспонденту Newsru.co.il Габриэлю Вольфсону, Яир Голан делал прогнозы относительно конфликта с "Хизбаллой" – и он был убежден, что "эскалации на севере в ходе этой войны не будет".

"Нужно сказать правду. Мы до сих пор предприняли серию очень ограниченных шагов в отношении "Хизбаллы", "Хизбалла" предприняла серию очень ограниченных шагов в отношении Израиля. Я не думаю, что нас ожидает эскалация на севере в ходе этой войны", – отметил тогда Яир Голан, добавив, что для начала войны с "Хизбаллой" необходимо сменить правительство.

"Те, кто допустили провал такого масштаба как тот, что мы наблюдали 7 октября, не могут вести на войну с "Хизбаллой". Кроме того, надо сказать правду. ЦАХАЛ нуждается в восстановлении своего потенциала. Надо наполнить склады, например. Не начинают войну с "Хизбаллой", когда склады вооружения пусты", – подчеркнул тогда Голан.

Израиль
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