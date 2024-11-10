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Израиль

ЦАХАЛ: в Газе ликвидирован "глава оперативного отдела" группировки "Исламский джихад"

время публикации: 10 ноября 2024 г., 22:05 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 22:05
ЦАХАЛ: в Газе ликвидирован "глава оперативного отдела" группировки "Исламский джихад"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в секторе Газы "точечным ударом" с воздуха ликвидирован "глава оперативного отдела" террористической группировки "Исламский джихад". Штаб террористов находился в здании школы "Фахд аль-Сабах" на севере сектора.

Операция проводилась совместно с военной разведкой, ШАБАК и командованием Южного военного округа в субботу, 9 ноября.

Ликвидированный террорист, Мухаммад Абу Сахиль, был одной из центральных фигур "Исламского джихада", он участвовал в планировании и осуществлении террористических нападений, отвечал за координацию действий с ХАМАСом.

Перед атакой ЦАХАЛ принял специальные меры для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению, а сама операция проводилась на основании точных разведданных.

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