ЦАХАЛ: в Газе ликвидирован "глава оперативного отдела" группировки "Исламский джихад"

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что в секторе Газы "точечным ударом" с воздуха ликвидирован "глава оперативного отдела" террористической группировки "Исламский джихад". Штаб террористов находился в здании школы "Фахд аль-Сабах" на севере сектора.

Операция проводилась совместно с военной разведкой, ШАБАК и командованием Южного военного округа в субботу, 9 ноября.

Ликвидированный террорист, Мухаммад Абу Сахиль, был одной из центральных фигур "Исламского джихада", он участвовал в планировании и осуществлении террористических нападений, отвечал за координацию действий с ХАМАСом.

Перед атакой ЦАХАЛ принял специальные меры для снижения вероятности причинения вреда гражданскому населению, а сама операция проводилась на основании точных разведданных.