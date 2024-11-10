Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 10.11.2024: операции в Шхеме, около Рамаллы, Бейт-Лехема

Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.

Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 10 ноября действовали в Шхеме (в районе Аскар аль-Балад), около Рамаллы (в Аль-Мурайире), около Бейт-Лехема (в Аль-Хадэре).

О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.

Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.

ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 10 ноября.