Действия ЦАХАЛа в Иудее и Самарии в ночь на 10.11.2024: операции в Шхеме, около Рамаллы, Бейт-Лехема
время публикации: 10 ноября 2024 г., 06:33 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 06:37
Cилы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и пограничной полиции (МАГАВ) продолжают операции в Иудее и Самарии с целью предотвращения новых терактов и задержания или нейтрализации активистов террористических организаций.
Источники в ПА сообщают, что израильские военные в ночь на 10 ноября действовали в Шхеме (в районе Аскар аль-Балад), около Рамаллы (в Аль-Мурайире), около Бейт-Лехема (в Аль-Хадэре).
О пострадавших с израильской стороны минувшей ночью не сообщалось.
Задержаны подозреваемые. Общее число задержанных по подозрению в террористической деятельности уточняется.
ЦАХАЛ пока не комментирует события в Иудее и Самарии, происходившие в ночь на 10 ноября.
Ссылки по теме