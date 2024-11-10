Сигналы тревоги около границы с Ливаном: ракетные обстрелы
время публикации: 10 ноября 2024 г., 12:39 | последнее обновление: 10 ноября 2024 г., 13:15
В воскресенье, 10 ноября, в 12:38 тревога "Цева адом" прозвучала в поселках Эвен Менахем, Шомера, Штула, Зарит, Горнот а-Галиль, расположенных около границы с Ливаном. Зафиксирован ракетный обстрел.
ЦАХАЛ сообщает, что были зафиксированы пуски примерно 15 ракет, большинство из которых упали на открытой местности, но были и попадания.
В 13:00 тревога в районе Маргалиот, около границы с Ливаном.