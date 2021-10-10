Министерство связи Израиля намерено потребовать от Facebook "прозрачности" для пользователей

В воскресенье, 10 октября, телеканал "Кешет-12" сообщил, что министр связи Йоаз Гендель намерен сформировать комиссию, которая проверит возможности министерства влиять на руководство социальной сети и принимаемые им решения.

По данным телеканала, цель минсвязи - добиться от Facebook полной "прозрачности" для пользователей, в частности, в том, что касается блокировки тех или иных аккаунтов, удаления постов пользователей, а также потребовать раскрыть алгоритмы, в соответствии с которыми те или иные публикации "поднимаются" на верх страниц других пользователей.

Телеканал также передал, что Йоаз Гендель намерен возложить на соцсесть юридическую ответственность за возможный ущерб, причиненный теми или иными публикациями.

По данным телеканала, комиссия, которую сформирует Гендель в ближайшие дни, должна будет представить свои рекомендации в течение трех месяцев.