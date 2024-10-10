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Израиль

В районе Бейт-Шемеша задержаны черные археологи

время публикации: 10 октября 2024 г., 12:53 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 12:53
В районе Бейт-Шемеша задержаны черные археологи
Кадр из видео Управления древностей Израиля

Группа из четырех черных археологов была задержана с поличным в ходе незаконных раскопок объекта времен Второго Храма в районе Бейт-Шемеша.

Задержанные, жители деревни Цуриф, нанесли в ходе раскопок ущерб подземным структурам на объекте, известном как Хирбет Ум а-Рос рядом с Рамат Бейт-Шемеш и поселком Авиэзер.

Объект использовался в качестве хранилища в эпоху Второго Храма и восстания Бар-Кохбы.

У "археологов" были изъяты лопаты и металлоискатели.

Израиль
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