В районе Бейт-Шемеша задержаны черные археологи

Группа из четырех черных археологов была задержана с поличным в ходе незаконных раскопок объекта времен Второго Храма в районе Бейт-Шемеша.

Задержанные, жители деревни Цуриф, нанесли в ходе раскопок ущерб подземным структурам на объекте, известном как Хирбет Ум а-Рос рядом с Рамат Бейт-Шемеш и поселком Авиэзер.

Объект использовался в качестве хранилища в эпоху Второго Храма и восстания Бар-Кохбы.

У "археологов" были изъяты лопаты и металлоискатели.