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Израиль

Палестинские источники сообщают о гибели 19 человек в результате авиаудара по школе

время публикации: 10 октября 2024 г., 12:39 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 12:39
Палестинские источники сообщают о гибели 19 человек в результате авиаудара по школе
AP Photo/Abdel Kareem Hana

Палестинские источники сообщают, что израильские войска нанесли авиаудар по зданию школы к западу от Дир эль-Балаха в центре сектора Газы. По утверждению палестинцев, в школе укрываются тысячи беженцев, и в результате атаки 19 человек погибли.

Информация уточняется.

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