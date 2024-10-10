Палестинские источники сообщают о гибели 19 человек в результате авиаудара по школе
время публикации: 10 октября 2024 г., 12:39 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 12:39
Палестинские источники сообщают, что израильские войска нанесли авиаудар по зданию школы к западу от Дир эль-Балаха в центре сектора Газы. По утверждению палестинцев, в школе укрываются тысячи беженцев, и в результате атаки 19 человек погибли.
Информация уточняется.
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// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 10 октября 2024