Палестинские источники сообщают о гибели 19 человек в результате авиаудара по школе

Палестинские источники сообщают, что израильские войска нанесли авиаудар по зданию школы к западу от Дир эль-Балаха в центре сектора Газы. По утверждению палестинцев, в школе укрываются тысячи беженцев, и в результате атаки 19 человек погибли.

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