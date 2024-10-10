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Израиль

Предотвращен теракт в торговом центре "Азриэли" в Тель-Авиве, арестованы израильские арабы

время публикации: 10 октября 2024 г., 12:12 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 12:38
Предотвращен теракт в торговом центре "Азриэли" в Тель-Авиве, арестованы израильские арабы
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

Разрешена к публикации информация об аресте пятерых израильских арабов из Тайбе, создавших террористическую группировку, связанную с "Исламским государством". Террористы планировали совершение мега-теракта в торговом центре "Азриэли" в Тель-Авиве с применением заминированного автомобиля.

Общая служба безопасности и полиция Центрального округа в течение месяца вели тайное расследование, в ходе которого были собраны улики, на основании которых затем был произведен арест подозреваемых. По итогам расследования против них будут предъявлены обвинения.

Были арестованы двое жителей Тайбе, главари группировки, придерживающиеся идеологии "Исламского государства" – Мухаммад Азам и Ибрагим Шейх Юсеф. Они планировали отправиться на обучение и участие в военных действиях "Исламского государства" за границей и активно поддерживали контакты с активистами ИГ из-за рубежа.

Они также завербовали еще троих жителей Тайбе, Саджида Мазарве, Абдаллу Бранси и Абделькарима Бранси, которые должны были продвигать террористическую деятельность в Израиле. При аресте у пятерых подозреваемых было обнаружено и изъято различное оружие.

В ходе расследования выяснилось, что подозреваемые смотрели и обменивались видеозаписями терактов, совершенных в Сирии, и обсуждали, какое количество взрывчатки нужно, чтобы обвалить башни "Азриэли". Террористическая ячейка была разоблачена на первых этапах ее деятельности.

Израиль
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