Афера "Мана Хама": крали продукты на армейской базе и сбывали в магазин

В полицию округа Лахиш поступило сообщение о систематических кражах продуктов с одной из военных баз ЦАХАЛа на юге страны на общую сумму в десятки тысяч шекелей. В ходе тайного расследования, длившегося несколько месяцев, следователи установили личность подозреваемых: двоих гражданских, жителей Ашдода, и двоих военнослужащих-контрактников, которые были соучастниками краж.

Было установлено, что военнослужащие-контрактники воровали на базе продукты, такие как яйца, консервы, бакалейные товары и другое, затем загружали их в автомобиль одного из них, отвозили в Ашдод, где продавали владельцам магазина, сбывавшим продукты покупателям.

Во вторник, 8 октября, расследование было переведено в открытую фазу, двое военнослужащих были арестованы сотрудниками военной полиции по подозрению в краже у работодателя, двое гражданских в возрасте около 20 лет арестованы по подозрению в сговоре с целью совершения преступления и соучастии в преступлении.

Во время обыска у подозреваемых изъяты мобильные телефоны, наличные на сумму 4500 шекелей, чеки на сумму примерно 90 тысяч шекелей, два автомобиля стоимостью в десятки тысяч шекелей, с помощью которых были совершены преступления.