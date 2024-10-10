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Суданец обокрал тель-авивскую квартиру во время обстрела, пока владелец был в бомбоубежище

время публикации: 10 октября 2024 г., 15:25 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 15:25
Суданец обокрал тель-авивскую квартиру во время обстрела, пока владелец был в бомбоубежище
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции арестовали иностранного гражданина из Судана по подозрению во взломе квартиры и похищении из нее компьютеров и кредитных карт во время ракетной атаки, когда хозяин этих вещей зашел в комнату-бомбоубежище ("мамад") и находился в ней положенное по инструкциям время.

Инцидент произошел во время иранского массированного ракетного удара 1 октября текущего года. Когда прозвучал сигнал ракетной тревоги, житель Тель-Авива вошел в укрепленную комнату. Выйдя из нее, он обнаружил, что дверь его квартиры взломана, а из квартиры пропали два ноутбука, ювелирные изделия и кредитная карта.

Он обратился в полицию, сотрудники которой начали расследование и через два дня установили личность подозреваемого, иностранного гражданина из Судана, и арестовали его. По завершении расследования ему было предъявлено обвинительное заключение.

В соответствии с обвинительным заключением, преступник вломился в квартиру на улице Маталон в Тель-Авиве, пока ее владелец находился в "мамаде", похитил ценное имущество, а затем попытался расплатиться в магазине украденной кредитной картой. Ему также предъявлены обвинения в незаконном проникновении в помещение коммерческой компании, которое он совершил за день до квартирной кражи.

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