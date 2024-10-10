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Израиль

ЦАХАЛ: на тренировочной базе ХАМАСа в Рафиахе уничтожены подземные туннели

время публикации: 10 октября 2024 г., 17:30 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 17:46
ЦАХАЛ: на тренировочной базе ХАМАСа в Рафиахе уничтожены подземные туннели
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ: на тренировочной базе ХАМАСа в Рафиахе уничтожены подземные туннели
Пресс-служба ЦАХАЛа
ЦАХАЛ: на тренировочной базе ХАМАСа в Рафиахе уничтожены подземные туннели
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ сообщает, что в Рафиахе, на юге сектора Газы, силами бригады "Нахаль" на территории тренировочного комплекса ХАМАСа были найдены подземные туннели, а также мины, заложенные около мечети.

Отмечается, что, помимо прочего, на полигоне ХАМАСа был найден макет израильского танка.

Кроме того, были найдены взрывные устройства, оружие (включая РПГ), разгрузочные жилеты и др.

Туннели и оружие были уничтожены.

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