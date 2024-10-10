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Израиль

Полиция обещает не допустить незаконные верблюжьи бега в этом году

время публикации: 10 октября 2024 г., 17:12 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 17:56
Полиция обещает не допустить незаконные верблюжьи бега в этом году
Пресс-служба полиции Израиля

Сотрудники полиции округа Негев при поддержке районных подразделений полиции в течение последних недель занимаются операцией по предотвращению незаконных верблюжьих бегов в разных районах Негева.

Полиция занимается картографированием местности при помощи полицейской авиации, определяя возможные тренировочные площадки и площадки для будущих бегов. Параллельно с этим полицейские обходят различные бедуинские населенные пункты и проводят обыски с целью выявления верблюдов, не имеющих обязательную по закону маркировку и содержащихся с нарушением закона.

Они также ищут незаконные наркотики и стимуляторы, которыми организаторы кормят верблюдов перед гонками, чтобы те показали лучшие результаты.

Владельцам незарегистрированных верблюдов выписали штрафы, всем также раздали предупреждения о запрете участия в незаконных верблюжьих бегах и рассказали о различных административных и уголовных санкциях, которые применяются в отношении нарушителей.

Израиль
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