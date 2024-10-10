ЦАХАЛ сообщил о ликвидации 12 боевиков ХАМАСа и "Исламского джихада" в Джабалии

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила, что ударом, нанесенным беспилотником ЦАХАЛа по командно-контрольному центру на территории бывшего медучреждения в Джабалии, ликвидированы более десятка боевиков ХАМАСа и Джихада.

Операция проводилась в среду, 9 октября. На данный момент подтверждена гибель 12 террористов:

1.Саахар Фарид Мухаммад Рашид – боевик батальона "Восточная Джабалия" боевого крыла ХАМАСа, участник резни 7 октября 2023 года.

2.Закира Хусейн Абу Хабль – заместитель командира спецназа "Нухба" в батальоне "Восточная Джабалия", участник резни 7 октября 2023 года.

3.Мухаммад Рабиа Муцбах Арини – заместитель командира подразделения "Нухба" в Джабалии, участник резни 7 октября 2023 года.

4.Мустафа Абд Аль-Азиз – боевик подразделения военной разведки ХАМАСа.

5.Махмуд Хаис Сулейман Авад – заместитель командира отделения в силах противотанковой обороны Северной бригады ХАМАСа.

6.Баляль Башир Мухаммад Шарафи – боевик батальона ХАМАСа "Восточная Джабалия".

7.Карам Салах Хасан Абу Дахар – боевик инженерного подразделения батальона "Восточная Джабалия".

8.Асад Юсуф Саид Хазаа – боевик батальона "Восточная Джабалия".

9.Саид Хисир Саид Сабаба – боевик ХАМАСа.

10. Мухаммад Ибрахим Али-Бахадур – боевик "Исламского джихада".

11.Амджад Зияд Абд Аль-Рахман Азиз – боевик "Исламского джихада".

12.Ибрагим Абу аль-Джалиль, боевик батальная "Восточная Джабалия" ХАМАСа.

В армии подчеркивают, что перед атакой были приняты меры для того, чтобы свести к минимуму ущерб для гражданских лиц.