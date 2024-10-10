Опубликован отчет о жалобах в отношении судебной системы за 2023 год

Опубликован отчет Бюро по рассмотрению жалоб населения на представителей государства в судах за 2023 год. Отчет был представлен в четверг, 10 октября судьей в отставке профессором Менахемом Финкельштейном министру юстиции Яриву Левину.

В соответствии с этим отчетом, за минувший год были поданы 493 обращения, из которых 248 расценены жалобами. К ним добавлены 29 жалоб, поступивших в 2022 году, рассмотрение которых завершилось в 2023 году.

Всего в 2023 году Бюро рассмотрело 277 жалоб. 59 жалоб были признаны обоснованными, по 22 из них были поданы оперативные рекомендации, так как в ходе рассмотрения жалоб были обнаружены системные недочеты, требующие исправления. По результатам отклоненных жалоб были также поданы оперативные рекомендации.

Рассмотрение 90% жалоб было завершено в течение 2023 года, принято решение по существу дела. Среднее время на рассмотрение жалобы составило менее двух месяцев, решения по 74% жалоб было принято менее чем за три месяца.

47% всех жалоб (132 жалобы) поданы в отношении прокуратуры, 24 жалобы (9%) поданы в отношении представителей юридической советницы правительства, 21 жалоба (8%) подана в отношении полицейского обвинения и следственного отдела полиции, 18 жалоб (6%) подано в отношении юридической советницы правительства, 9 жалоб (3%) были поданы в отношении прокуроров из административного отдела управляющего госструктурами, представителей государства от имени налогового управления и других.