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Израиль

ЦАХАЛ ликвидировал боевика ХАМАСа, причастного к теракту в районе перекрестка Мехола

время публикации: 10 октября 2024 г., 08:58 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 09:04
ЦАХАЛ ликвидировал боевика ХАМАСа, причастного к теракту в районе перекрестка Мехола
Пресс-служба ЦАХАЛа

ХАМАС сообщает, что в Акабе, северо-западней Тубаса, израильскими военными был ликвидирован боевик этой террористической организации Абд Рауф аль-Масри, причастный к теракту 11 августа в районе перекрестка Мехола, на пересечении 90-й и 578-й трасс (Иорданская долина), когда был убит 23-летний житель Бейт-Шеана Йонатан Дойч, еще один человек был ранен.

После обстрела машин террористы скрылись. Один из них позже был задержан, организаторы ликвидированы. Абд Рауф аль-Масри был последним или одним из последних участников этого теракта, которого уничтожили израильские военные.

Теракт в районе перекрестка Мехола. 11.08.2024

Около 15:30 11 августа поступило сообщение о теракте в районе перекрестка Мехола, на пересечении 90-й и 578-й трасс. Были обстреляны автомобили.

Погиб 23-летний житель Бейт-Шеана Йонатан Дойч. Еще один израильтянин, мужчина 33 лет, получил ранения средней тяжести. Для эвакуации второго раненого был задействован вертолет. Он был доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.

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