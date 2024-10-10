ЦАХАЛ ликвидировал боевика ХАМАСа, причастного к теракту в районе перекрестка Мехола

ХАМАС сообщает, что в Акабе, северо-западней Тубаса, израильскими военными был ликвидирован боевик этой террористической организации Абд Рауф аль-Масри, причастный к теракту 11 августа в районе перекрестка Мехола, на пересечении 90-й и 578-й трасс (Иорданская долина), когда был убит 23-летний житель Бейт-Шеана Йонатан Дойч, еще один человек был ранен.

После обстрела машин террористы скрылись. Один из них позже был задержан, организаторы ликвидированы. Абд Рауф аль-Масри был последним или одним из последних участников этого теракта, которого уничтожили израильские военные.

Теракт в районе перекрестка Мехола. 11.08.2024

Около 15:30 11 августа поступило сообщение о теракте в районе перекрестка Мехола, на пересечении 90-й и 578-й трасс. Были обстреляны автомобили.

Погиб 23-летний житель Бейт-Шеана Йонатан Дойч. Еще один израильтянин, мужчина 33 лет, получил ранения средней тяжести. Для эвакуации второго раненого был задействован вертолет. Он был доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.