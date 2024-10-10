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Израиль

Ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям в Бейруте, на востоке и юге Ливана

время публикации: 10 октября 2024 г., 06:48 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 06:53
Ночью ЦАХАЛ наносил удары по целям в Бейруте, на востоке и юге Ливана
AP Photo/Mohammed Zaatari

В ночь на 10 октября ливанские источники сообщали об ударах ЦАХАЛа в Бейруте, на востоке и юге страны.

Сообщалось, что ЦАХАЛ обратился к жителям нескольких домов в бейрутском квартале Дахия с просьбой эвакуироваться, а спустя короткое время ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по целям в этом районе.

Ранее ВВС ЦАХАЛа нанесли удар по объектам "Хизбаллы" в квартале Харет-Хрейк, являющемся частью района Баабда в южном пригороде Бейрута.

ЦАХАЛ обстреливал из артиллерийских орудий населенные пункты на юге Ливана.

ВВС ЦАХАЛа несли удары по целям в Бекаа, на востоке Ливана, не менее четырех убитых.

В бою на юге Ливана погиб старшина резерва Рони Ганизат, 36 лет, из Гиват-Шмуэля, боец ​​5030-го батальона 228-й бригады "Алон". В том же бою был тяжело ранен еще один боец 5030-го батальона 228-й бригады "Алон".

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