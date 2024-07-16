"Гастролер" из Эйлата выдавал себя за солдата и грабил квартиры эвакуированных в Кирьят-Шмоне

Сотрудники полиции Северного округа задержали жителя Эйлата, который выдавал себя за бойца спецподразделения ЦАХАЛа и под видом военнослужащего грабил квартиры эвакуированных жителей Кирьят-Шмоны. В одной из квартир, владельцы которой находятся в эвакуации, он самовольно поселился.

В полицию поступило сообщение об ограблении квартиры в Кирьят-Шмоне. В ходе оперативного расследования был установлен подозреваемый в совершении этого преступления – им оказался 30-летний житель Эйлата. Следствием было установлено, что подозреваемый в последние несколько недель ходил по Кирьят-Шмоне в военной форме и представлялся бойцом специального подразделения ЦАХАЛа.

Он также появился во время оказания помощи на месте попадания ракеты в Кирьят-Шмоне, и чтобы его нельзя было опознать, в этот момент подозреваемый надел закрывающую лицо балаклаву.

В понедельник, 15 июля, рано утром подозреваемый был задержан после того, как вышел из автобуса, приехавшего из центра страны. Он был одет в военную форму с офицерскими погонами, при себе имел магазины от автоматической винтовки М-16 с патронами и муляж пистолета. В ходе обыска выяснилось, что подозреваемый использует краденый военный билет ("хогер") и носит на шее краденый дискит с именем военнослужащего.

В ходе обыска вещей подозреваемого были обнаружены предметы, похищенные из различных квартир в Кирьят-Шмоне. Сотрудники полиции также посетили квартиру эвакуированной из Кирьят-Шмоны семьи, в которой мародер самовольно проживал в течение нескольких дней, пользуясь чужими вещами.

Мировой суд Тверии продлил срок содержания подозреваемого под стражей до 19 июля, вскоре ему будут предъявлены обвинения по нескольким статьям.