Задержан подозреваемый в вооруженном нападении в Пардес-Хане
время публикации: 10 октября 2024 г., 14:14 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 14:18
Полиция сообщает о задержании подозреваемого в вооруженном нападении в Пардес-Хане, в результате которого были тяжело ранены три человека.
Сообщается, что задержанному 30 лет, он житель Пардес-Ханы.
По уточненным данным, ранены трое мужчин – 70, 38 и 24 лет. Один был доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней тяжести.
Следствие заявляет, что причиной нападения был криминальный конфликт.
Ведется розыск сообщника подозреваемого.
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