Задержан подозреваемый в вооруженном нападении в Пардес-Хане

Полиция сообщает о задержании подозреваемого в вооруженном нападении в Пардес-Хане, в результате которого были тяжело ранены три человека.

Сообщается, что задержанному 30 лет, он житель Пардес-Ханы.

По уточненным данным, ранены трое мужчин – 70, 38 и 24 лет. Один был доставлен в больницу "Гилель Яфе" в Хадере в тяжелом состоянии, двое – в состоянии средней тяжести.

Следствие заявляет, что причиной нападения был криминальный конфликт.

Ведется розыск сообщника подозреваемого.