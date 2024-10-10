В СБ ООН осудили намерение Израиля запретить работу UNRWA

В Совете безопасности ООН состоялось специальное заседание, посвященное гуманитарному кризису в секторе Газы и на юге Ливана, а также намерению Израиля запретить работу UNRWA.

Генеральный комиссар Агентства ООН по помощи палестинским беженцам Филиппе Лаззарини в своем выступлении говорил о помощи, которая оказывается UNRWA не только жителям сектора Газы, но и Ливана, где было открыто 11 убежищ для перемещенных лиц, в которых проживают 4500 человек. "Никогда еще не была столь велика потребность в услугах агентства в секторе Газы, на Западном берегу и в Ливане", – заявил он. Он обвинил Израиль в пренебрежении международными нормами гуманитарного права, что парализовало, по его словам, работу агентства в секторе Газы. Он также заявил, что израильское руководство поставило себе цель – уничтожить агентство. Он предупредил, что принятие закона о запрете работы агентства, который готов к принятию Кнессетом в последнем чтении, приведет к тому, что миллионы палестинцев лишатся статуса беженцев. Этот односторонний шаг израильских властей, по словам чиновника, приведет к изменению параметров будущего политического решения конфликта.

Постоянный представитель Великобритании в СБ ООН Барбара Вудворд также выразила обеспокоенность по поводу "попыток подорвать работу UNRWA в секторе Газы". Она также призвала Израиль снять ограничения на ввоз коммерческих товаров в сектор Газы. По ее словам, именно дефицит является причиной грабежей и нападений на гуманитарные конвои. Она также призвала Израиль и ХАМАС вернуться за стол переговоров.

Постоянный представитель РФ Василий Небензя обвинил Израиль в саботаже профильных резолюций ООН по урегулированию палестинского вопроса и нарушении решений, которые в свое время позволили еврейскому государству стать членом ООН. "Хотел бы напомнить, что в 1949 году Государство Израиль было принято в ООН при условии соблюдения и выполнения двух краеугольных резолюций Генеральной Ассамблеи: 181 с планом раздела Палестины на два государства – арабское и еврейское – и 194 о беженцах, являющейся основой мандата UNRWA, – цитирует ТАСС российского постпреда. – Складывается парадоксальная ситуация – саботируя выполнение упомянутых резолюций, Израиль, по сути, сознательно и целенаправленно подрывает решения, которые позволили ему вступить в ООН".

Дани Данон, постоянный представитель Израиля, заявил, что "ХАМАС не может быть частью будущего сектора Газы". "Когда ХАМАСа не будет, помощь дойдет до тех, кто в ней действительно нуждается, деньги попадут не в руки террористов, а пойдут на нужды больниц и школ. Горючее будет использоваться для приготовления пищи, а не для запуска ракет, а цемент – для строительства дорог, а не туннелей", – заявил он. "7 октября этого года ХАМАС запустил несколько ракет в сторону густонаселенных районов Израиля. Это доказывает, что война еще не окончена. ЦАХАЛ продолжит действовать в Газе, пока не будут достигнуты все наши цели".