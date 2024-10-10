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Израиль

В бою на юге Ливана погиб израильский военнослужащий

время публикации: 10 октября 2024 г., 05:59 | последнее обновление: 10 октября 2024 г., 06:06
Разрешено к публикации: в бою на юге Ливана погиб старшина резерва Рони Ганизат, 36 лет, из Гиват-Шмуэля, боец ​​5030-го батальона 228-й бригады "Алон"
Пресс-служба ЦАХАЛа

Разрешено к публикации: в бою на юге Ливана погиб старшина резерва Рони Ганизат, 36 лет, из Гиват-Шмуэля, боец ​​5030-го батальона 228-й бригады "Алон".

В том же бою был тяжело ранен еще один боец 5030-го батальона 228-й бригады "Алон".

С начала наземной операции в Газе (с 27 октября 2023 года) на разных фронтах погиб 351 военнослужащий.

С 7 октября, в результате нападения террористов в "черную субботу" и в ходе последовавшей войны "Железных мечей" (в Газе и около границы с Газой, около границы с Ливаном и в Ливане, в Иудее и Самарии, в результате терактов на территории Израиля), погиб 731 военнослужащий ЦАХАЛа.

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