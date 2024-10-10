Самая большая черепаха в мире приплыла к берегам Израиля за помощью

Крайне редкая в наших краях гостья – кожистая морская черепаха – была найдена в среду утром на пляже Тель-Дор: ее правая передняя ласта запуталась в рыболовной сети со множеством крючков, а левая передняя ласта была частично ампутирована в результате ранее перенесенной травмы.

Обнаружившая кожистую черепаху Кэрол Карми, волонтер Управления заповедников и парков из Нахшолим, немедленно сообщила о пострадавшей специалистам. "Я вышла на прогулку по побережью, как каждое утро, и увидели на мелководье очень большую черепаху, которая явно находилась в беде. Она неважно выглядела, ее передняя ласта запуталась в сети. Я связалась с Центром спасения морских черепах и осталась постеречь черепаху до прибытия специалистов".

Волонтер оставалась с морской черепахой вплоть до того момента, когда редкую гостью поместили на тележку и увезли на лечение. Черепаха, вес которой составляет примерно 300 килограммов, а длина – около двух метров, – была доставлена в клинику Центра спасения морских черепах, где ей оказали необходимую помощь.

По словам директора Управления заповедников и парков Северного округа ротема Саде, очень важно не нанести вреда морским черепахам неправильным спасением. Черепахи очень часто поступают в центр, запутавшись в сетях и лесках. Нередко нашедшие их люди пытаются сами снять эти путы, думая, что так они помогают животному. Но этого делать ни в коем случае нельзя.

В тот момент, когда с туго перетянутой сетью или леской конечности снимается сеть, в кровь начинают поступать токсины, которые появляются из-за отсутствия кровоснабжения. Нельзя удалять сети до того, как животное получит антибиотики, иначе черепаха может погибнуть. Кожистой черепахе повезло, что ее нашла именно Кэрол, которая точно знала, что делать.

Если вы обнаружили морскую черепаху в беде, не пытайтесь помочь ей самостоятельно, звоните по телефону *3639 в Управление заповедников и парков, и позвольте профессионалам позаботиться о животном.

В Центре спасения морских черепах при осмотре увидели, что черепаха получила травму головы, после которой она уже начала восстанавливаться, ее ампутированная конечность тоже заживает. С ее ласты удалили сеть и крючки, дали черепахе все необходимые лекарства, и теперь ей предстоит период восстановления, после которого ее вернут в природу.

"Увидеть в наших водах кожистую черепаху удается крайне редко, в нашем центре есть все необходимые условия и оборудование, чтобы помочь ей, – рассказал директор Центра спасения морских черепах Янив Леви. – Большую часть работы выполняют они сами, мы лишь оказываем поддерживающий уход. Это очень крепкие существа, которые умеют выздоравливать. Мы постараемся как можно скорее вернуть ее в природу: это гигантская морская рептилия, которая живет в глубокой воде, и ее способности к исцелению в природе лучше, чем в неволе".

В последний раз Центр спасения морских черепах сталкивался с кожистой черепахой в Израиле в 2022 году, когда была обнаружена мертвая черепаха, запутавшаяся в рыболовной сети. За 70 лет наблюдений кожистых черепах, среда обитания которой находится в Атлантическом океане, видели всего 35 раз, в большинстве случаев их выбрасывало на берег уже мертвыми. Эти черепахи питаются медузами, и здесь тоже их подстерегает опасность: черепахи нередко принимают за медуз плавающие в море пластиковые пакеты, и в результате гибнут.