Бюджет, бегство террористов и перспективы коалиции. Итоги политической недели

Редакция NEWSru.co.il продолжает публикацию пятничных обзоров политической ситуации, которые готовит журналист Габи Вольфсон.

Утверждение проекта государственного бюджета в первом чтении прошло для коалиции Нафтали Беннета почти безболезненно. Как и следовало ожидать, разногласия между партиями, формирующими коалицию, были преодолены достаточно легко – никому в этой коалиции не хочется спешить на избирательные участки. Более того, в отличие от бюджетов предыдущих годов, на сей раз большая часть требований и разногласий обсуждались уже перед голосованием в первом чтении, а не были оставлены "на потом". Это тоже свидетельствует о стремлении закончить политические баталии вокруг бюджета ранее обычного, не оставляя их на последний момент.

С министром финансов Авигдором Либерманом мы беседовали за несколько часов до голосования по бюджету в первом чтении. "Не знаю, придет ли оппозиция на голосование. Но в коалиции проблем не будет", – усмехнулся он. Глава минфина выглядел спокойным и удовлетворенным. Либерман знал, что утверждение бюджета в первом, а скорее всего и во втором и третьем чтениях гарантировано. Будучи опытным политиком, лидер НДИ отлично знает, что все бюджетные разногласия преодолеваются в том случае, если есть базисное желание партий, входящих в коалицию, продолжать сотрудничество. Не случайно, правительство Ганца-Нетаниягу распалось именно на бюджете.

В коалиции настолько уверены, что бюджет будет утвержден, что, отправляясь на осенние каникулы, уже говорят о расширении коалиции. По замыслу руководства, это расширение ожидается сразу после утверждения бюджета. "Основные потрясения на политической сцене ожидаются в оппозиции, а в первую очередь, в "Ликуде". После утверждения бюджета там поймут, что нынешняя коалиция никуда не денется, она здесь надолго", – сказал в беседе со мной депутат одной из коалиционных партий. По его словам, в "Ликуде" ситуация на грани кризисной, и, как только появится возможность, найдутся те, кто захотят поменять длительное пребывание в "пустыне" оппозиции, на уютное коалиционное кресло.

Несложно понять, чем продиктованы такие мечты представителей коалиции. Опираться на 61 мандат – занятие хлопотное и неблагодарное. Даже при отсутствии сиюминутной угрозы падения правительства, зависимость от каждого депутата при голосовании, превращает такую коалиционную жизнь в крайне сложную.

Найдутся ли в "Ликуде" беглецы? Не исключено. Биньямин Нетаниягу не демонстрирует каких-либо намерений покидать политику. А все опросы свидетельствуют о том, что до тех пор пока он находится во главе "Ликуда", у этой партии крайне мало шансов вернуться к власти. В то же время, в самом "Ликуде" все больше тех, кто готов совершить то, что еще совсем недавно казалось актом политического самоубийства – бросить вызов Нетаниягу и выставить свою кандидатуру на пост главы партии против него. Нир Баркат, Ави Дихтер, Юлий Эдельштейн (последний ничего не заявил официально, но сделал достаточно намеков, не оставляющих сомнений в его намерениях). На данный момент складывается впечатление, что ни у кого из них нет шансов эффективно побороться за пост главы "Ликуда". Какие будут последствия у очередной победы Нетаниягу на праймериз? Не станет ли это катализатором выхода из "Ликуда" тех, кто утомился пребыванием в тени бессменного лидера? Ответ на этот вопрос напрямую связан с вопросом, будет ли реализовано соглашение по ротации между Беннетом и Лапидом. Глава "Еш Атид" должен вступить в должность в августе 2023-го. До того момента может произойти немало событий, которые резко изменят повестку дня и политическую конъюнктуру.

В этом главная сложность нынешней коалиции. Она сформирована на основе предположения о том, что будет возможность заниматься социально-экономическими проблемами, оставив в стороне политические, как правило порождающие самые серьезные разногласия. Однако реальность, как обычно, диктует свои законы и меняет правила игры. Любой инцидент в сфере безопасности может оказать влияние и на коалиционную стабильность.

Премьер-министр Нафтали Беннет понимает всю зыбкость и непрочность политической ситуации. 9 сентября он впервые с момента формирования правительства встретился с главами Совета поселений Иудеи и Самарии. Имиджевый аспект этой встречи очевиден. Беннет не может себе позволить полностью утратить поддержку тех, кто когда-то составлял основу его электората.

На следующей неделе исполнится три месяца с момента формирования нынешнего правительства. Приближаются к завершению те самые "100 дней милосердия", которых у нынешнего правительства не было. Эпидемия коронавируса была и осталась главным критерием, по которому израильтяне будут судить и оценивать кабинет министров. Если эпидемиологическая ситуация улучшится, возможно изменятся и показатели в опросах общественного мнения. Но пока очевидных поводов для оптимизма нет.