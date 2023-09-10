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    В Израиле

    ЦАХАЛ подтвердил, что была попытка ракетного обстрела террористами поселка Рам-Он из северной Самарии

    время публикации: | последнее обновление:
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    ЦАХАЛ подтвердил, что была попытка ракетного обстрела террористами поселка Рам-Он из северной Самарии
    Фото: Palestine Post

    Командование ЦАХАЛа подтвердило попытку террористов обстрелять израильский поселок Рам-Он. Военные заявляют, что попытка была неудачной. Пусковая установка найдена на территории недалеко от деревни Силат аль-Хартия.

    Ранее террористическая группировка "Батальон аль-Айяш" заявила, что утром 10 сентября боевиками была выпущена ракета "Касам" по еврейскому поселку Рам-Он, расположенному около границы с Палестинской автономией, к югу от Афулы.

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    "Батальон аль-Айяш" был создан ХАМАСом в районе Дженина. Группировка была названа в честь "инженера ХАМАСа" Яхьи Айяша, уничтоженного в Газе в январе 1996 года.

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    Попытки ракетных обстрелов в Иудее, Самарии и Иерусалиме в 2023 году

    10 сентября. "Батальон аль-Айяш" объявил, что была выпущена ракета "Касам" по еврейскому поселку Рам-Он. ЦАХАЛ: попытка террористов была неудачной.

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    15 августа. Террористическая группировка "Батальон аль-Айяш" объявила, что обстреляла израильский поселок Шакед ракетой "Касам-1".

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    17 июля. Террористическая группировка "Батальон аль-Айяш" объявила, что обстреляла израильский поселок Рам-Он ракетой "Касам-1". Было опубликовано видео запуска ракеты. Информация об обстреле подтверждена командованием ЦАХАЛа. Найдены фрагменты ракеты. Из поселка Рам-Он сведений о причиненном ущербе не поступало.

    10 июля. Боевики "Батальона Аль-Айяш" объявляли, что они осуществили запуск двух ракет из района Дженина в сторону израильского поселка Шакед. Тогда было подтверждено обнаружение обломков ракет и стоек для их запуска. Ущерб причинен не был.

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    26 июня. Предпринята попытка ракетного обстрела израильской территории из района Дженина. Пресс-служба ЦАХАЛа тогда сообщала, что ракета упала и взорвалась на территории Палестинской автономии.

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    24 мая. Попытка ракетного обстрела поселка Шакед. Ответственность взял на себя "Батальон Аль-Айяш". Никто не пострадал. Ущерб причинен не был.

    18-19 мая. В День Иерусалима (18-19 мая) в арабском квартале Бейт-Ханина были обнаружены одна или две "холостые" ракеты кустарного производства. Был задержан подозреваемый в подготовке ракетного обстрела Иерусалима в праздничный день, который на следствии утверждал, что изучал процесс производства ракет и взрывчатки по Instagram и Telegram, но из-за низкого качества материалов для взрывчатки запустить свои ракеты он не смог. Информацию об этом разрешили к публикации 25 июня.

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