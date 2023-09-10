"Батальон аль-Айяш" заявил, что была выпущена ракета по израильскому поселку Рам-Он

Террористическая группировка "Батальон аль-Айяш" заявила, что утром 10 сентября боевиками была выпущена ракета "Касам" по еврейскому поселку Рам-Он, расположенному около границы с Палестинской автономией, к югу от Афулы.

Информация уточняется.

Подтверждения от ЦАХАЛа пока не поступало.

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"Батальон аль-Айяш" был создан ХАМАСом в районе Дженина. Группировка была названа в честь "инженера ХАМАСа" Яхьи Айяша, уничтоженного в Газе в январе 1996 года.

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Попытки ракетных обстрелов в Иудее, Самарии и Иерусалиме в 2023 году

10 сентября. "Батальон аль-Айяш" объявил, что была выпущена ракета "Касам" по еврейскому поселку Рам-Он.

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15 августа. Террористическая группировка "Батальон аль-Айяш" объявила, что обстреляла израильский поселок Шакед ракетой "Касам-1".

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17 июля. Террористическая группировка "Батальон аль-Айяш" объявила, что обстреляла израильский поселок Рам-Он ракетой "Касам-1". Было опубликовано видео запуска ракеты. Информация об обстреле подтверждена командованием ЦАХАЛа. Найдены фрагменты ракеты. Из поселка Рам-Он сведений о причиненном ущербе не поступало.

10 июля. Боевики "Батальона Аль-Айяш" объявляли, что они осуществили запуск двух ракет из района Дженина в сторону израильского поселка Шакед. Тогда было подтверждено обнаружение обломков ракет и стоек для их запуска. Ущерб причинен не был.

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26 июня. Предпринята попытка ракетного обстрела израильской территории из района Дженина. Пресс-служба ЦАХАЛа тогда сообщала, что ракета упала и взорвалась на территории Палестинской автономии.

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24 мая. Попытка ракетного обстрела поселка Шакед. Ответственность взял на себя "Батальон Аль-Айяш". Никто не пострадал. Ущерб причинен не был.

18-19 мая. В День Иерусалима (18-19 мая) в арабском квартале Бейт-Ханина были обнаружены одна или две "холостые" ракеты кустарного производства. Был задержан подозреваемый в подготовке ракетного обстрела Иерусалима в праздничный день, который на следствии утверждал, что изучал процесс производства ракет и взрывчатки по Instagram и Telegram, но из-за низкого качества материалов для взрывчатки запустить свои ракеты он не смог. Информацию об этом разрешили к публикации 25 июня.