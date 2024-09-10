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Израиль

Житель Беэр-Шевы под угрозой оружия не впустил медбрата-араба в операционную

время публикации: 10 сентября 2024 г., 16:17 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 16:17
Житель Беэр-Шевы под угрозой оружия не впустил медбрата-араба в операционную
Flash90. Фото: М.Шай

Необычный инцидент произошел в больнице "Сорока" в Беэр-Шеве: житель города, сопровождавший свою жену во время ее лечения, запретил медбрату арабского происхождения войти в операционную, угрожая ему пистолетом.

Как сообщает "Исраэль а-Йом", когда медбрат в рамках своих обязанностей хотел пройти в операционную, где находилась жена мужчины, тот приподнял рубашку и показал пистолет, которым он владеет на основании лицензии. "Вы не войдете в операционную к моей жене, у меня проблема с арабами", – заявил мужчина.

Администрация больницы обратилась в полицию, и прибывшие на место происшествия сотрудники полиции задержали подозреваемого. После допроса он был освобожден с ограничительными условиями.

В полиции подчеркнули, что руководство "Сороки" категорически осуждает любые проявления насилия и надеется, что полиция предпримет необходимые меры в отношении нарушителя.

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