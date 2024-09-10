Мэр Гиват Шмуэля присоединился к партии НДИ

Мэр Гиват Шмуэля Йоси Брудни объявил о присоединении к партии "Наш дом Израиль".

"Мы рады сообщить о присоединении главы города Гиват-Шмуэля, бывшего председателя партии "Байт Иегуди" Йоси Брудни, к партии НДИ", – говорится в заявлении пресс-службы партии.

"Это веление времени – действовать ради восстановления единства общества и страны. Исходя из этого, я принял решение о присоединении к партии НДИ, возглавляемой депутатом Кнессета Авигдором Либерманом. Человеком с самым большим политическим и управленческим опытом в Израиле. Единственным политиком, способным в качестве премьер-министра вывести страну из сложнейшего кризиса и разрешить множество проблем, стоящих перед еврейским государством", – заявил Брудни.

В прошлом Брудни был членом "Ликуда", а также входил в состав партии "Байт Иегуди". Перед выборами в Кнессет 25-го созыва он возглавлял список партии в Кнессет, несмотря на то, что формально не был лидером партии. Председателем тогда была Хагит Моше, которая предпочла не баллотироваться в Кнессет. Список во главе с Брудни объединился со списком Айелет Шакед и набрал 1,19% голосов.