ЦАХАЛ назвал имена трех лидеров террористов, которые были основными целями удара по штабу в Газе

ЦАХАЛ опубликовал новые данные по поводу ночного удара по штабу террористической организации ХАМАС, который располагался в гуманитарной зоне Аль-Мауаси в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы.

Названы основные цели атаки:

- Самир Исмаил Хадэр Абу Дака – командующий военно-воздушными силами ХАМАСа в Газе;

- Асама Табаш – начальник отдела наблюдения и военной разведки ХАМАСа;

- Иман Мабхух – высокопоставленный представитель ХАМАСа.

В сообщении ЦАХАЛа подчеркивается, что трое названных выше террористов были вовлечены в резню 7 октября 2023 года и продолжали руководить действиями боевиков.

Подчеркивается, что перед атакой была проведена тщательная разведка, велось непрерывное воздушное наблюдение в течение нескольких часов, предшествовавших атаке.

Отмечается, что сообщения министерства информации ХАМАСа, в том числе о типе примененных для удара боеприпасов, не соответствуют действительности.