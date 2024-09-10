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Израиль

В Тель-Авиве проходит акция протеста с требованием сделки по заложникам

время публикации: 10 сентября 2024 г., 22:01 | последнее обновление: 10 сентября 2024 г., 22:01
В Тель-Авиве проходит акция протеста с требованием сделки по заложникам
Yonatan Sindel/Flash90

Возле военной базы "Кирия" в Тель-Авиве проходит акция протеста, участники которой требуют от правительства пойти на сделку с ХАМАСом для возвращения похищенных.

О проведении митинга было объявлено перед тем, как пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что опубликует видео из туннеля, в котором были убиты террористами Кармель Гат, Эден Иерушалми, Гирш Гольдберг-Полин, Алекс Лобанов, Альмог Саруси, Ори Данино.

После публикации видео из туннеля, родные похищенных заявили, что остающиеся в Газе заложники находятся в условиях, подобных тем, что были запечатлены пресс-службой ЦАХАЛа.

На митинге выступил Альханан Данино, отец убитого заложника Ури Данино. "Я пришел сюда для того, чтобы призвать к освобождению 101 заложника, удерживаемого ХАМАСом. У меня больше нет привилегии оставаться в стороне. К большому сожалению, с нами произошло в прошлом году чудо. И это чудо - получить тело целиком к для захоронения", - заявил он.

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