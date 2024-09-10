ЦАХАЛ опубликовал видео из туннеля, в котором были обнаружены тела шестерых заложников

Пресс-служба ЦАХАЛа сняла и опубликовала видео, снятое в туннеле, в котором были обнаружены тела шестерых заложников, убитых террористами полторы недели назад.

С этим видео были ознакомлены родные погибших, а также оно было показано министрам, входящим в комиссию по внешней политике и безопасности.

О туннеле на видео рассказывает пресс-секретарь ЦАХАЛа контр-адмирал Даниэль Хагари.

Вход в туннель, в котором были убиты Кармель Гат, Эден Иерушалми, Гирш Гольдберг-Полин, Алекса Лобанов, Альмог Саруси, Ори Данино, был обнаружен в детской комнате одного из домов. Эта шахта являлась запасным выходом, так как в полу не было люка. Террористы намеревались в случае необходимости разобрать пол снизу и выйти наружу.

Шахта глубиной около 20 метров ведет к 120-метровому узкому и низкому туннелю, в котором невозможно выпрямиться в полный рост. Туннель упирался в бронированную дверь.

Этот туннель не был предназначен для проживания, он создавался для перемещения между различными точками. В нет системы вентиляции и тяжело дышать, в нем высокая влажность и пахнет мочой, так как в нем нет туалета. В нем были найдены пластиковые бутылки с мочой, а также утопленное в земле ведро, использовавшееся для туалета.

Израильские военные обнаружили несколько женских вещей, а также предметы, использовавшиеся для женской гигиены.

Была найдена шахматная доска с разбросанными фигурами.

В туннеле также находились личные вещи террористов: зарядные устройства, магазины к автомату "Калашникова", патроны, Коран, фонарики, щетка для волос.

Пресс-служба ЦАХАЛа также показала участок туннеля, где были убиты заложники. На этом месте остались их следы крови.