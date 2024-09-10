Операция ЦАХАЛа в Газе в ночь на 10 сентября: удар по штабу террористов в гуманитарной зоне

В ночь на 10 сентября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) продолжала действовать в секторе Газы. Информация о ходе боевых действий ночью поступала от ЦАХАЛа и от источников в Газе.

Судя по имеющейся информации, единственный, но мощный, удар был нанесен по цели на юге сектора Газы.

На севере сектора: под обломками дома семьи Лабад в городе Газа, по которому был нанесен удар ВВС ЦАХАЛа, обнаружены тела пяти погибших. Удар был нанесен накануне вечером.

На юге сектора: после полуночи источники в Газе сообщили, что ВВС ЦАХАЛа нанесли удары по цели в районе Аль-Мауаси, на юго-западе Хан-Юниса.

Вскоре пресс-служба Армии обороны Израиля уведомила, что в ночь на 10 сентября самолеты военно-воздушных сил нанесли удары по командному центру ХАМАСа, располагавшемуся в гуманитарной зоне Хан-Юниса, на юге сектора Газы. Целью атаки были боевики, отвечавшие за атаки на силы ЦАХАЛа и подготовку терактов против граждан Израиля. Операция готовилась и проводилась совместно с ШАБАКом, военной разведкой и штабом Южного военного округа. В ЦАХАЛе подчеркивают, что перед нанесением удара по боевикам были приняты меры для минимизации риска для гражданского населения, операция проводилась на основе подтвержденных данных разведки, использовалось высокоточное оружие для нанесения удара с воздуха. "Это еще один пример использования террористическими организациями в секторе Газы населения и гражданской инфраструктуры, в том числе гуманитарных зон, для осуществления террористической деятельности против Израиля и сил ЦАХАЛа", – говорилось в заявлении армейской пресс-службы.

Глава управления гражданской обороны ХАМАСа заявил, что на месте падения израильских бомб в гуманитарной зоне Хан-Юниса образовались воронки, глубина которых достигает девяти метров. Заявляется о 40 убитых и 60 раненых.