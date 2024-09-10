Согласно прогнозу метеослужбы Израиля, во вторник, 10 сентября, жарко и душно, температура существенно не изменится и будет примерно соответствующей среднесезонной. Переменная облачность.

В Иерусалиме – 20-30 градусов, в Тель-Авиве – 24-31, в Хайфе – 25-29, в Эйлате – 29-39, в Беэр-Шеве – 23-34, в Мицпе-Рамоне – 24-33, на побережье Мертвого моря – 29-36, в Ашкелоне и Ашдоде – 24-31, в Ариэле – 23-30, в Тверии и на побережье озера Кинерет – 27-35, на Голанских высотах – 22-33.

Температура воды около побережья Средиземного моря – 30 градусов, высота волн – 40-80 см.

На побережье Средиземного моря, в районе Тель-Авива будет дуть северо-западный ветер (до 20 км/ч), в районе Хайфы – северо-западный (до 15 км/ч), в районе озера Кинерет – западный (до 10 км/ч), в районе Эйлатского залива – северный (до 5 км/ч).

В среду-четверг температура повысится. В пятницу-субботу жара спадет.