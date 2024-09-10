ЦАХАЛ сообщает о ликвидации руководства "Бригады Таль ас-Султана"

В ходе совместной операции подразделений ЦАХАЛа и сотрудников ШАБАКа, бойцы 401-й бронетанковой бригады при помощи дронов обнаружили несколько террористических отрядов и навели на них истребители ВВС, которые ликвидировали террористов.

В результате этой операции были уничтожены командир "Бригады Таль ас-Султана" Махмуд Хамдан и еще трое командиров этого подразделения. Таким образом, был уничтожен костяк подразделения ХАМАСа, действовавшего на территории района Таль ас-Султан в Рафиахе, а также десятки других террористов.

По сообщению ЦАХАЛа, Махмуд Хамдан принимал значительное участие в планировании нападения на Израиль 7 октября, перед вводом сил ЦАХАЛа в Рафиах он занимался подготовкой террористических отрядов к отражению израильского нападения. Кроме того, он инициировал, возглавлял и планировал десятки терактов против Израиля и ЦАХАЛа.